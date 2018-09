Trucker zwaargewond na klap tegen andere vrachtwagen 04 september 2018

02u46 0

Een trucker is gisteren zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval op de A12. De man had zijn voorligger, eveneens een vrachtwagen, wellicht te laat opgemerkt en kon niet meer tijdig stoppen. De twee knalden op elkaar. De impact was enorm, de schade groot. Na de crash kantelde de trekker van de vrachtwagen, die papier vervoerde, gedeeltelijk in de gracht. De trucker kwam met zijn voet gekneld te zitten en de brandweerzone Rivierenland moest ter plaatse komen om hem te bevrijden. Hij werd met ernstige verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Door het ongeval waren twee rijvakken richtingen Antwerpen volledig afgesloten voor het verkeer. De Antwerpse Wegpolitie liet het verkeer langs rijden via het linkerrijvak. Dat zorgde wel voor heel wat verkeersproblemen. Takeldiensten moesten de vrachtwagens komen takelen. Pas na de middag kon het verkeer terug door. (TVDZM)