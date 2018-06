Trucker (42) komt om bij controle vracht MAN RAAKT MET HOOFD GEKLEMD TUSSEN LAADKLEP EN VRACHTWAGEN TIM VAN DER ZEYPEN

09 juni 2018

02u54 0 Willebroek Een 42-jarige man uit Brussel is gisteren om het leven gekomen bij een arbeidsongeval op de terreinen van Dachser Belgium Logistics. De man was zijn vracht aan het controleren toen hij met zijn hoofd gekneld raakte. Hij overleed in het ziekenhuis.

De trucker werkte voor een onderaannemer van het logistiek bedrijf langs de Schoondonkweg in Tisselt bij Willebroek. Vrijdagochtend omstreeks 7.45 uur wilde hij aan de laadruimte langs de zijkant van het bedrijf vertrekken met zijn vrachtwagen. Alleen liep het kort daarna verkeerd. Bij het controleren van zijn vracht kwam de veertiger met zijn hoofd gekneld te zitten tussen de laadklep en zijn vrachtwagen. "Arbeiders van ons bedrijf hebben meteen hulp geboden", vertelt Frans Van Bedaf, general manager bij Dachser Belgium. "Inmiddels werden de hulpdiensten ingelicht."





Ervaring

Zowel het medisch personeel als brandweer en politie kwamen massaal ter plaatse. Nadat de veertiger uit zijn benarde positie was bevrijd, werd hij overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen in Edegem. "Daar is hij in de loop van vrijdag jammer genoeg overleden aan zijn verwondingen."





De veertiger is geen onervaren trucker. Hij zou enkele jaren aan het werk zijn als vrachtwagenchauffeur en werkte via de onderaannemer ook al een tijdje voor het bedrijf in Tisselt. De man zou een vrouw en een kind achterlaten. Voor het bedrijf is het de eerste keer dat ze geconfronteerd worden met een arbeidersongeval. "Iedereen is erg aangeslagen door het nieuws. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie." Arbeiders die vrijdagochtend aanwezig waren, werden opgevangen door de dienst slachtofferhulp van de politie. Ook maandag zal er voor de arbeiders van het logistiek bedrijf nog psychologische bijstand zijn.





Deskundige

Wat het ongeval heeft kunnen veroorzaken of wat er vrijdagochtend exact is gebeurd, is nog niet gekend. Nadat de veertiger werd overgebracht naar het ziekenhuis werd er een perimeter ingesteld. Politie lichtte op zijn beurt de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket in. Gianni Reale, de Mechelse arbeidsauditeur, stuurde inspecteurs van de dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk ter plaatse. "Zij zullen hun vaststellingen neerschrijven in een verslag. Op basis van die vaststelling zal worden bekeken of er een deskundige ter plaatse moet worden gestuurd", zegt Reale. De werken op het logistiek bedrijf, dat ingezet wordt voor grote bedrijven wereldwijd, konden worden verder gezet. "Het ongeval gebeurde aan een van de laadkades. Deze werd afgesloten maar de bij de rest kon er worden verder gewerkt", besluit Van Bedaf.