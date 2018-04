Trio schuldig aan ontvoering en bedreigingen 13 april 2018

Twee mannen en een vrouw zijn gisteren veroordeeld tot werkstraffen en een autonome probatiestraf van twee jaar. De drie stonden terecht voor het bedreigen en gijzelen van een zestienjarige. De feiten dateren van februari 2017. Toen bezocht het slachtoffer een feestje bij een neef en diens vriendin. Omdat de jongen geen alcohol wou drinken, ontstond er een ruzie waarbij klappen vielen. De jongeman moest verder ook nog zijn gsm afgeven. Toen hij uiteindelijk de woning kon verlaten, stapte hij naar de politie en diende de tiener klacht in. Dat was niet naar de zin van de anderen waarop ze de zestienjarige opnieuw begonnen te bedreigen. "Na een afspraak te hebben gemaakt met het slachtoffer, werd hij in een auto gesleurd", klonk het begin maart op zitting. "Er vielen klappen, zijn petje, vest en iPhone werd afgenomen. Er werd ook een mes op zijn keel gezet en om ervoor te zorgen dat de jongeman niet zou vluchten, werden de schoenen uitgetrokken." De verdediging had weinig te vertellen. De feiten werden toegegeven. Een van hen beweerde wel niet op de hoogte te zijn van de feiten toe die instapte in het voertuig. Beide mannen kregen gisteren werkstraffen van 240 uur of twee jaar cel. De jonge vrouw kwam ervan af met een autonome probatiestraf. (TVDZM)