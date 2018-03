Toyota bouwt hoofdkantoor in Willebroek 23 maart 2018

02u53 0 Willebroek Toyota Material Handling Belgium (TMHB), de officiële leverancier van Toyota-vorkheftrucks en magazijntrucks in Belgie, bouwt een gloednieuw hoofdkantoor in Willebroek. Het complex van 10.000 vierkante meter wordt gebouwd op bedrijvenpark De Hulst.

"We willen tegen eind 2018 verhuizen naar onze nieuwe locatie, die we uitkozen omwille van de strategische ligging aan de A12 en tussen Antwerpen en Brussel", zegt managing director Hugues Van Espen. "De bedoeling is om op deze nieuwe locatie zowel het Belgische kantoor als het Europese kantoor Sales & Marketing onder te brengen. De nieuwe locatie ligt mooi in het midden tussen de twee bestaande vestigingen in Wilrijk en Brussel", zegt Van Espen.





Werkplaats bezoeken

"De 210 medewerkers van Toyota Material Handling Belgium krijgen een plaats op het gelijkvloers, met een duidelijke link naar en zicht op ons atelier. Zo moet er meer onderling contact mogelijk zijn, ook klanten zullen deze werkplaats in de toekomst kunnen bezoeken tijdens een geleide tour. Op de eerste verdieping komt het Europese Sales en Marketing-kantoor met 50 medewerkers en de nodige vergaderruimtes. De tweede etage wordt ingericht als kantine en terras."





"Het nieuwe gebouw krijgt bovendien een 'customer center' of klantenzone van 1.200 vierkante meter, met een showroom en evenementenzone. We zullen er ons volledige aanbod zo compleet mogelijk kunnen demonstreren. Er wordt ook een ruimte voorbehouden voor onze tweedehands trucks en trucks voor verhuur. Zo kunnen we deze voertuigen niet enkel via ons online-platform aanbieden, klanten kunnen ook hun keuze komen maken in Willebroek." (EDT)