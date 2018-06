Tovertuin en buurt zetten samen schouders onder moestuin 27 juni 2018

02u35 0

Basisschool Tovertuin in Willebroek zet samen met een groep buurtbewoners de schouders onder een moestuin. "We gaan onze tuin samen aanleggen, samen onderhouden en hopelijk ook samen genieten van het lekkere resultaat", zegt directrice Karine Eyckmans.





"Onze school ligt midden in een sociale woonwijk, waar heel wat gezinnen op een appartement wonen. De kinderen hebben er geen tuintje, en zo is het idee gegroeid om hen dit vanuit de school aan te bieden. Ouders en buurtbewoners reageerden enthousiast, en we besloten samen een braakliggend stukje grond aan onze school om te vormen tot een ecologisch verantwoorde moestuin", zegt Eyckmans.





"Het perceel kreeg al 'goede' grond, er werd een mooie afsluiting en een hekje geplaatst. De komende maanden volgen het tuinhuisje, het nodige plantmateriaal, de weggetjes tussen de perken... Als we die aanleg voor de winter geklaard krijgen, kunnen we in het voorjaar van 2019 beginnen zaaien. De afspraak is dat vrijwilligers uit de buurt de moestuin onderhouden, maar dat onze kinderen er tijdens de schooluren ook terechtkunnen. Zo zien ze eens met eigen ogen hoe al dat lekkers groeit. We hopen natuurlijk ook dat kinderen en buren elkaar beter leren kennen." De samentuin krijgt steun van 'Buurten op den Buiten', een initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij. (EDT)