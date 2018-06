Tiener riskeert werkstraf voor valsmunterij 14 juni 2018

Een negentienjarige jongeman uit Willebroek riskeert een werkstraf van 100 uur. De openbaar aanklager vorderde die straf gisteren wegens valsmunterij. In 2017 kocht de tiener in Nederland valse biljetten aan van 50 euro. In totaal betaalde hij er 550 euro voor. Samen met een minderjarige ging hij ze vervolgens proberen om aan de man te krijgen. "Hij verkocht ze onder meer aan medescholieren maar wellicht ging de verkoop te traag en begon hij ze zelf in omloop te brengen door ze uit te geven in winkels", klonk het gisteren aan de zijde van het parket. De feiten kwamen aan licht door zijn pleegmoeder. Zij zag een hele hoop bankbiljetten liggen in de slaapkamer van de tiener en verwittigde de politie omdat ze vermoedde dat het om vals geld ging.





Ontkennen deed de jongeman niet. Zijn raadsman Cédric Monheim vroeg om opschorting. "Mijn cliënt weet dat hij een stommiteit heeft begaan", luidt het nog. "Hij wil na zijn middelbare studies het leger in gaan om para te worden. Daarvoor heeft hij een blanco strafblad nodig."





Rechter Suzy Vanhoonacker velt op 27 juni een vonnis. (TVDZM)