Sven Van Den Bergh tevreden over indoorseizoen in de VS 13 maart 2018

Atletiek

Sven Van Den Bergh (19) houdt een positief gevoel over aan zijn eerste indoorseizoen in de Verenigde Staten. Hij verbeterde zijn persoonlijk indoorrecord 400m tot van 48''51 tot 48''08.





Van Den Bergh trok in augustus 2017 naar de VS om er zijn sport en studies te combineren aan de Northern Iowa University. Hij kon er 48''08 klokken op de 400m. "Mijn indoorseizoen is net afgelopen. Ik heb nu een weekje rust gehad na mijn eerste indoorseizoen in Amerika. Het seizoen is goed verlopen", blikt hij tevreden terug. "Natuurlijk heb ik moeten wennen aan de nieuwe trainingsmethode en de vlakke 200m-piste met hele scherpe bochten. Desondanks heb ik toch mooie tijden gelopen. We haalden met ons 4x400m-team zelfs zilver op de conference, de belangrijkste meeting hier met ploegen uit omliggende staten. Nu op naar het outdoorseizoen waar het hopelijk nog een stuk beter gaat."





Wie weet zit er zelfs een internationaal kampioenschap in voor de Blaasveldenaar. "Er is een EK in Berlijn en een WK juniores in Finland deze zomer. Twee kampioenschappen waarvan mijn trainer denkt dat de limiet wel haalbaar moet zijn, maar ik wil eerst wat gewoon worden aan de trainingen en zien hoe die verlopen voor ik specifieke doelen ga stellen." (BSE)