Supportersclub zorgt voor grote tifo bij Willebroekse voetbalderby Wannes Vansina

02 december 2018

14u35 0

Voetbalclub Willebroekse SV geeft op dit moment Sporting Tisselt partij. Om de thuisploeg te steunen, zorgde Willebroek Youth bij aanvang van de wedstrijd voor een stevig duwtje in de rug door middel van een ongeziene tifo. De fans van oranje en zwart rolden een spandoek uit over de ganse tribune. “Met 50 op 4,5 meter is dit de grootste vlag ooit in Willebroek gemaakt”, maakt Renzo De Boeck zich sterk. Door als twaalfde man straf uit de hoek te komen, hoopte de (enige) supportersclub van Willebroekse SV het team aan de zege te helpen. “We bestaan nog maar sinds vorig jaar, maar hadden ook al Bengaals vuurwerk naar het station. Ongezien in het provinciaal voetbal.” Het was drie jaar geleden dat Willebroekse SV en Sporting Tisselt nog een derby uitvochten.