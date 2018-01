Stuur uw mooiste gedicht naar de bib 02u49 0

De bibliotheek van Willebroek, die is gevestigd aan de Schoolweg, organiseert deze maand een poëziewedstrijd en roept dichters op om voor 21 januari gedichten in te sturen. Ze dienen wel over Willebroek te gaan, al is dat in de ruime zin van het woord. Deelnemers maken kans op prijzen ter waarde van 75, 50 en 25 euro.





De winnaars worden tijdens een feestelijk evenement op 31 januari bekendgemaakt, waarop dichteres Lotte Dodion en Aarde aan Daan zullen optreden. Deelnemers mogen maximum drie gedichten sturen naar het e-mailadres bibliotheek@willebroek.be. (WVK)