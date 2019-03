Studenten vallen in de prijzen met 'Small Business Project’ Els Dalemans

10u08 0 Willebroek Laatstejaarsstudenten Sele Vanhevel uit Willebroek en Niels Smeyers uit Tienen zijn in de prijzen gevallen met hun ‘Small Business Project’. Hun project BOX’d won de prijs voor de ‘beste verkooptechnieken’.

“Wij volgen allebei de lerarenopleiding aan de UCLL in Heverlee en kozen als afstudeeronderzoek gekozen voor een Small Business Project (SBP). Ons bedrijfje BOX’d biedt gepersonaliseerde houten doosjes aan”, zegt Vanhevel.

“We namen met BOX’d deel aan de Vlajo Verkoopdag in Wijnegem, waar we net als de andere mini-ondernemingen en SBP’s ons product probeerden te verkopen. Een jury gaf punten in vier categorieën: beste verkoopstand, beste verkooptechnieken, beste mini-onderneming en beste SBP. Ook de Studentenprijs – gekozen door de aanwezige mini-ondernemingen en SBP’s- werd uitgereikt.”

“Niels en ik waren de trotse winnaars in de categorie ‘beste verkooptechnieken’, omdat we volgens de jury klanten spontaan aanspraken en hen met verschillende technieken probeerden te overtuigen om ons product te kopen.” De studenten kregen van Vlajo een cadeaucheque van 75 euro.