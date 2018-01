Straf met uitstel voor ontmosser die drugs verkocht 02u48 0

Patric C. uit Willebroek is door de rechter schuldig bevonden aan handel in drugs. De man is zelfstandige en wilde naar eigen zeggen een centje bijverdienen met de verkoop van cannabis. De man liep in de zomer van 2016 tegen de lamp. In zijn telefoontoestel zijn toen berichten gevonden die wezen op drughandel. Het ging volgens het parket om een 50 gram per maand gedurende twee jaar. "Hij maakte zo gemakkelijk 12.000 euro winst", zei de openbaar aanklager vorige maand tijdens de behandeling.





De beklaagde beweerde dat hij het enkel deed om zijn kinderen eten te kunnen geven omdat hij tijdens de winterperiode als ontmosser heel wat minder inkomsten heeft. "Ik ging in de fout", zei de man uit Willebroek. "Maar inmiddels heb ik de cannabis gelaten voor wat het is." Een drugtest tijdens de zitting zette zijn woorden kracht bij. De verdediging vroeg een probatie-opschorting, maar daar ging de rechter niet op in. Het werd uiteindelijk een celstraf van een jaar gekoppeld aan voorwaarden. De geldboete van 6.000 euro heeft de rechter voor 5.400 uitgesteld gedurende drie jaar. (TVDZM)