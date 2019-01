Straf met uitstel voor diefstal van alcohol TVDZM

18 januari 2019

Rechter Suzy Vanhoonacker heeft een 39-jarige man uit Willebroek schuldig bevonden aan het plegen van een reeks winkeldiefstallen. Zo ging hij op verschillende dagen in april 2018 langs bij buurtwinkel Okay. ‘Meneer ging er steeds vandoor met flessen gin, wodka tot porto en whisky’, vertelde openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens vorige maand op zitting. “In totaal werden er zeker vijf winkeldiefstallen gelinkt aan beklaagde.” De dertiger ging ook steeds op dezelfde manier te werk. Zo stak hij de flessen drank in een rugzak die hij steeds opnieuw bij zich had op het moment dat hij boodschappen ging doen. De feiten werden niet betwist. “Ik heb een drankprobleem”, klonk het bij de 39-jarige bij zijn verhoor aan de onderzoeksrechter. Hij werd vanochtend veroordeeld bij verstek. De dertiger kreeg een celstraf van zes maanden met uitstel gedurende drie jaar gekoppeld aan een effectieve geldboete van 800 euro.