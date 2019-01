Straf met uitstel na slingeren van whiskyfles naar hoofd van meisje (24): “Had een strengere straf voor zijn daden verwacht” Tim Van der Zeypen

03 januari 2019

11u15 0 Willebroek Een 26-jarige man uit Aalst is schuldig bevonden aan slagen en verwondingen. Hij slingerde in 2014 een fles Jack Daniels naar het hoofd van een 24-jarige Antwerpse. Die verloor ei zo na haar oog. “Ik ben de dokters bijzonder dankbaar”, aldus de jonge vrouw na het vonnis.

Iets maar dan vier jaar na datum hoopt de jonge vrouw het verhaal nu eindelijk te kunnen afsluiten. In oktober 2014 liep ze bijzonder ernstige verwondingen op aan haar oog nadat een 26-jarige dancingbezoeker een fles sterke drank naar haar hoofd slingerde. “Mijn kaak was gebroken, mijn oogkas verbrijzeld en er zat ook glas in mijn oog”, doet de jonge vrouw haar verhaal. “Het was zelfs zo erg dat mijn eigen zoontje me niet meer herkende en bang van me was.” Na het incident moest de jonge vrouw verschillende operatie ondergaan. Maar met succes want de dokters konden haar oog redden. “Enkel in het middelste netvlies heb ik nog een klein scheurtje. Dat kan niet geopereerd worden”, gaat de 24-jarige verder. “Je leert er wel mee omgaan maar ver zien is nog moeilijk en als het koud is, heb ik nog pijn.”

“Wou hem vinden”

De 26-jarige dader vluchtte na de feiten meteen weg en bleef lange tijd spoorloos. Hij was de dancing binnen geraakt, terwijl hij daar eigenlijk niet binnen mocht zijn. Zijn toegangskaart werd na een vorig incident al een keer ingetrokken. Pas wanneer politie en parket een opsporingsbericht verspreidde, kon de twintiger geïdentificeerd worden. “Ik wou het er echt niet bij laten en ben ook zelf actief op zoek gegaan. Anders zou hij nooit gestraft worden. Ik heb het bericht gedeeld en via een meisje uit Sint-Niklaas, kon ik hem vinden”, zegt de Antwerpse nog. De man werd ingerekend, verhoord en gaf de feiten stelselmatig toe. Hij werd ook een tijdje opgesloten in de gevangenis.

Avances

Alleen beweerde de twintiger dat het slachtoffer eerst zelf had uitgehaald. De verdediging pleitte eind november de uitlokking. “Hij heeft gereageerd op een slag en deelde de klap uit terwijl hij de fles sterke drank nog in zijn handen had“, aldus zijn advocaat Jeroen D’hondt. De 24-jarige repliceert: “Helemaal niet waar. Ik helemaal geen klap uitgedeeld. Hij was avances aan het maken bij een vriendin en ik ben er tussen gekomen. Hij wou me slaan, ik heb hem tegengehouden met mijn handen. Daarna haalde hij uit met de fles en heb ik het bewustzijn verloren. Pas twee dagen later ben wakker geworden in het ziekenhuis. Denkende dat alles een nare droom was.”

Geen uitlokking

Ook de rechters in Mechelen geloofden zijn verklaringen niet en veegde de uitlokking van tafel. “Op basis van de objectieve elementen is er geen enkele reden om te geloven dat mevrouw als eerste zou hebben uitgehaald”, motiveerde voorzitster Jessica Bourlet haar beslissing. De 26-jarige werd uiteindelijk veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden met uitstel waarvan enkel de voorlopig hechtenis effectief. Er werd ook nog een geldboete van zeshonderd euro aan de celstraf gekoppeld. Voor er een beslissing zal worden gemaakt of er in beroep zal worden gegaan tegen het vonnis, wil de raadsman het vonnis eerst bespreken met zijn cliënt.

“Steeds schrik”

Aan het slachtoffer tot slot werd een schadevergoeding toegekend van meer dan 25.000 euro. “Ik hoop dat hij nooit meer vrouwen lastig valt en beseft wat hij gedaan heeft. Want tot op heden heeft hij nog niet veel spijt getoond”, gaat de Antwerpse verder. Zij heeft het tot op vandaag nog bijzonder moeilijk. “Ik denk er nog vaak aan terug. Terugkeren naar de dancing heb ik niet meer kunnen doen”, besluit de 24-jarige. “En in bepaalde situaties of wanneer er discussies ontstaan ben ik meteen weg en onttrek ik me aan de situatie. Uit schrik dat er opnieuw iets gaat gebeuren. Uit vrees dat er opnieuw iets met mijn oog zou gebeuren.”