Straf met probatie voor partnergeweld: “Het was een black-out” TVDZM

14 januari 2019

16u15 0 Willebroek De rechter in Mechelen heeft Wesley D. uit Willebroek schuldig bevonden aan partnergeweld. De dertigjarige man kreeg een straf van twintig maanden met probatie-uitstel.

In de zomer van 2018 moest de politie ingrijpen nadat D. zijn ex bij de haren greep en ook haar moeder plotseling klappen moest incasseren. De politie werd opgeroepen nadat een buurman samen met een vriend de noodkreten van het slachtoffer had opgemerkt. De twee konden hem in bedwang houden. Eens de politie ter plaatse kwam, richtte hij zijn woede naar de agenten. Een van hen kreeg een rake trap en was overigens enkele dagen werkonbekwaam.

Beklaagde verschuilde zich op de zitting achter een black-out. “Een die ik had gekregen door het overmatig bier en Vodka drinken”, klonk het vorige maand op de zitting. De aanleiding voor de feiten was een hevige discussie over het al dan niet mogen zien van zijn dochter. Toen de politie enkele maanden later opnieuw moest ingrijpen voor partnergeweld was de maat vol en werd D. gedagvaard. Toen had beklaagde de woning van zijn ex binnen gedrongen en wanorde aangericht. “Ik wou mijn hond toen zien”, luidde het nog.

De feiten op zitting werd niet betwist. Ondanks het feit dat het parket tien maanden met uitstel vorderde, vroeg hij zelf een straf met probatie-uitstel. Iets waar de rechter in Mechelen na een maand beraad ook op in ging. Naast de twintig maanden cel, werd ook de geldboete van 1.200 euro uitgesteld. Als D. zich de komende drie jaar aan de opgelegde voorwaarden houdt, vliegt de dertiger voorlopig nog niet naar de gevangenis.