Stak Dirk V. eigen flat in brand? GERECHT VERDENKT MAN DIE ZELF INZAMELACTIE OP POTEN ZETTE TIM VAN DER ZEYPEN

05 mei 2018

02u53 0 Willebroek Het gerecht in Mechelen heeft de 34-jarige Dirk V. uit Willebroek in verdenking gesteld van brandstichting. In januari 2018 brandde zijn flat langs de Spaarzaamheidsstraat uit, in onze krant vroeg hij aan mensen die hem wilden steunen nog om geld te storten.

De dertiger werd eerder deze week aangehouden. Sindsdien zit hij in de cel. De feiten speelden zich af in januari 2018: toen brak er 's avonds brand uit in zijn flat langs de Spaarzaamheidsstraat in het centrum van Willebroek. De brandweer moest hem vanop zijn balkon redden met de ladderwagen, andere buren in het flatgebouw moesten door de hevige rookontwikkeling eveneens worden geëvacueerd. Ondanks de snelle tussenkomst en de bluswerken van de brandweer kon de woning niet meer gered worden. V. moest zelfs nog naar het ziekenhuis worden overgebracht voor verzorging. Hij had te veel rook ingeademd.





Oorzaak onbekend

Er rezen van in het begin vraagtekens rond het ontstaan van de brand. De politie van Mechelen-Willebroek bracht het parket op de hoogte en een branddeskundige en het labo werden ter plaatse gestuurd. De oorzaak van de brand bleef lange tijd onbekend tot eind vorige week. Toen bleek dat er kwaad opzet mee gemoeid was en het Mechelse gerecht besloot om in te grijpen. "De dertiger werd gearresteerd en voor de onderzoeksrechter gebracht. Die besloot om de bewoner van de flat onder aanhoudingsmandaat te plaatsen", vertelt Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. Meer informatie wil het gerecht momenteel nog niet kwijt in het belang van het onderzoek.





Rekening geopend

Opmerkelijk is dat de dertiger na de brand in onze krant nog een oproep lanceerde. Hij zocht namelijk weldoeners die hem geld wilden storten. "Mensen vragen me vaak wat ze voor me kunnen doen. Ze willen dan vaak meubels schenken, maar ik heb geen plaats om deze te stockeren. Daarom heb ik een rekening geopend waarop ze geld kunnen storten. Van zodra ik een nieuwe woning heb, ga ik met de centen meubels kopen", klonk het destijds. "Kleine bijdragen zijn eveneens welkom. Ik doe het echt niet om te profiteren van mensen."





Het onderzoek gaat inmiddels verder. Het gerecht onderzoekt volgens verschillende bronnen nog een andere brandstichting. In 2015 brak er een brand in een gebouw in Boom uit waar de dertiger op dat moment verbleef. Hierover wou het parket voorlopig nog niets kwijt. De man riskeert een celstraf en geldboete.