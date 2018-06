Sportclubs, wees welkom in Sancta Maria 54.250 EURO SUBSIDIE OM SPORTHAL BASISSCHOOL AAN TE PASSEN ELS DALEMANS

20 juni 2018

02u28 0 Willebroek 54.250 euro, die mooie subsidie krijgt de Willebroekse basisschool Sancta Maria in de Van Landeghemstraat. "We passen onze sportinfrastructuur aan zodat sportclubs er buiten de schooluren gebruik van kunnen maken", zegt directrice Magda Diddens.

29 scholen in Antwerpen krijgen samen in totaal 3,2 miljoen euro aan subsidies van de Vlaamse overheid om hun sportinfrastructuur aan te passen. Basisschool Sancta Maria is één van hen. "Wij beschikken over een erg goed uitgeruste en piekfijn onderhouden sporthal van zo'n 450 meter groot. 4 jaar geleden werd het dak nog vernieuwd en meteen geïsoleerd. Het is zonde dat zo'n bruikbare ruimte pal in het centrum van de gemeente enkel door onze schoolkinderen wordt gebruikt. Naschools, in het weekend en in de vakantie staat ze gewoon leeg", zegt Diddens.





Sterk dossier samengesteld

"We hebben daarom samen met de Willebroekse sportdienst een sterk dossier samengesteld, met een overzicht van de nodige werken. Om sportclubs te kunnen ontvangen, moet onder andere onze toegang worden aangepast. De sporthal moet toegankelijk zijn zonder de schoolgebouwen te betreden en er komt extra verlichting. Ook het sanitair wordt vernieuwd: we breiden onze toiletten uit en zullen mogelijk ook een douche plaatsen. In de sporthal komt een afgescheiden bergplaats waar de clubs hun materiaal kunnen opbergen."





"Nu we weten dat deze investeringen mogelijk zijn, zullen we de nodige bedrijven contacteren. Hopelijk kunnen de werken in het najaar worden uitgevoerd, ondertussen kunnen wij contacten leggen met geïnteresseerde verenigingen. We focussen ons graag op de leeftijd van onze eigen schoolkinderen als doelpubliek. We willen net aan hen de kans geven om dicht bij huis meer te kunnen sporten. Bovendien vinden de lessen dan ook niet té laat 's avonds plaats, een geruststelling voor de zusters en onze andere buren. Met de inkomsten van het verhuur van de sportzaal zullen we de extra verwarmingskosten en een deel van het onderhoud kunnen dragen. Het is zeker niet de bedoeling hier geld aan te verdienen, wel deze ruimte optimaal te gebruiken. Daarom willen we ook zelf een project 'sport na school' uitwerken. De bedoeling is met een groep vrijwilligers een aanbod samen te stellen voor onze schoolkinderen. Velen onder hen, en dan vooral de kansarme leerlingen, geraken minder snel aangesloten bij een reguliere sportclub. Met ons project willen we hen daarom tóch die kansen geven."