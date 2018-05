Sp.a kiest nieuwe lijsttrekker provincieraad 25 mei 2018

03u03 0

De Willebroekse sp.a-afdeling koos voor Serkan Bozyigit (26) als nieuwe lijsttrekker voor regio Mechelen voor de komende provincieraadsverkiezingen. De vorige kandidaat die de lijsttrekkersplaats aanvaardde, Murat Öner, kondigde enkele dagen later zijn overstap naar CD&V aan. "Serkan beantwoordt aan het profiel dat we voor deze plaats hadden vooropgesteld", zegt Willebroeks sp.a-voorzitter Nick Van kerckhoven. "Serkan is leerkracht wiskunde en geschiedenis aan het Atheneum van Willebroek. Hij staat ook op de 6de plaats van de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Willebroek." Ook de nieuw verkozen lijsttrekker is blij: "Ik ben vereerd met deze positie, het is een krachtig signaal naar de allochtone gemeenschappen in de regio Mechelen." (EDT)