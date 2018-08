Sp.a-kandidaat met dood bedreigd LEERKRACHT SERKAN BOZYIGIT VINDT ONAANGENAME BRIEF IN DE BUS ELS DALEMANS

01 augustus 2018

02u33 0 Willebroek 'Rood=dood' en 'Fucking Turk, blijf thuis!'. Het zijn maar enkele harde woorden uit de dreigbrief die bij Willebroekenaar Serkan Bozyigit (26) in de bus viel. De jonge leerkracht staat in oktober voor het eerst als kandidaat op de sp.a-lijst. "Ik ben een pak waakzamer geworden."

"Als geboren en getogen Willebroekenaar heb ik hier mijn vrienden en liep ik school in het dorp. Ondertussen sta ik zelf voor de klas, als leerkracht wiskunde en geschiedenis aan het Atheneum Willebroek. Ik was nooit eerder echt met politiek bezig, maar als jonge leerkracht ben je natuurlijk nauw betrokken bij jonge mensen en hun toekomst. Daarom koos ik er eind april voor om mij toch politiek te engageren, met de focus op jongeren, integratie en dialoog", zegt Bozyigit.





Niet gerust

"Als nieuwkomer pakte ik mijn campagne rustig aan: ik ging op café aan de toog hangen, aan de rand van het voetbalplein met mensen praten, was aanwezig op feestjes en evenementen... Alles verliep heel positief, tot ik vorige week vrijdag plots een dreigbrief vond in mijn brievenbus. Het moment waarop ik de harde woorden las, voelde aan alsof ik een klap in het gezicht kreeg."





"Ik vroeg aan mijn familie of ik dit voorval best zou stilhouden, maar zij vonden het beter om net zo veel mogelijk mensen op de hoogte te brengen. Ze zijn heel bezorgd, ja. Mijn mama verloor drie van haar vijf kinderen, ik hoef niet te vertellen hoe beschermend ze nu is over mijn zus en mijzelf. Ik wou dat ik haar deze angst kon besparen, maar ook zelf voel ik me niet helemaal gerust. Ik zal vaker over mijn schouder kijken en mijn wagen parkeren op een grotere parking in plaats van in een steegje. Ik heb géén idee wie de afzender kan zijn, of het om cafépraat of een ernstig dreigement gaat. Vooral het woord 'dood' gebruiken is een stap te ver, daarom ging ik ook klacht indienen bij de lokale politie. Dit zijn maar gemeenteraadsverkiezingen, en zelfs lokaal durft men al zo ver te gaan. Maar stoppen met de politiek doe ik niet, dan zou ik me gewonnen geven."





Ook lokaal sp.a-voorzitter Nick Van Kerckhoven steunt zijn kandidaat. "Ik ben zwaar verontwaardigd. We kozen voor Serkan als nieuwe lijsttrekker voor regio Mechelen voor de komende provincieraadsverkiezingen én hij staat op de zesde plaats van de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Willebroek. We gaven hem deze belangrijke plaatsen omdat we er zeker van zijn dat hij een sterk en belangrijk figuur is. Maar hoge bomen vangen veel wind, dat is duidelijk. Ik ben er echter van overtuigd dat Serkan zich niet zomaar laat intimideren en hier net sterker zal uitkomen."