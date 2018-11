Slachtoffer vandalisme: “Parket laat politie en inwoners in de steek” Dossier bekraste wagens wordt afgesloten wegens 'onvoldoende bewijzen’ Redactie

05 november 2018

15u40 12 Willebroek Frustratie alom bij Alain Aelbrecht, de Willebroekenaar die eind september ontdekte dat zijn twee wagens werden bekrast. Het dossier wordt ‘gerangschikt zonder gevolg’ wegens onvoldoende bewijzen. “Zes minuten na mijn oproep kon de politie in onze straat de verdachte bij de kraag vatten, ook het wapen werd gevonden. Wat heeft men nog meer nodig? Inwoners én agenten worden hier in de steek gelaten.”

“In de nacht van 25 op 26 september werd ik rond 3 uur wakker, en zoals steeds wanneer ik naar de badkamer ga, keek ik even naar buiten. Ik schrok, want zag een onbekende man rondhangen op onze oprit. Omdat ik vreesde dat hij zou proberen inbreken, belde ik meteen de politie. Die raadde mij aan om zelf niet naar buiten te gaan. De man kon mogelijk gewapend zijn en dan zou ik mijzelf in gevaar brengen. Ik kreeg de raad om te wachten, want er was een politiepatrouille vlakbij”, zegt Aelbrecht.

“Dat klopte ook, want amper 6 minuten na mijn oproep werd een verdachte gevat wat verderop in de Weerstanderslaan. Hij voldeed volledig aan de persoonsbeschrijving die ik had gegeven van de persoon die op mijn oprit stond: een man van vreemde origine, die een trui met strepen en een pet droeg. Ik was opgelucht: op het moment dat de acht kapotgestoken banden van mijn wagens nog aan het leeglopen waren, was de dader al gevat.”

De verdachte, die op dat moment met de fiets door de Weerstanderslaan reed, werd geïdentificeerd als een 36-jarige Willebroekenaar en meegenomen naar het politiekantoor. De fiets waarmee hij rondreed, bleek gestolen te zijn. Het was aan de speurders om ook de link naar het vandalisme en de bedreigingen op de wagens Aelbrecht te bewijzen. Maar dat blijkt niet gelukt te zijn. “Ik ontving net een brief van de procureur des Konings, met het bericht dat het dossier wordt ‘gerangschikt zonder gevolg’. Er zijn onvoldoende bewijzen dus het dossier wordt afgesloten. Dit is absurd: hoe groot is de kans dat iemand de man ‘s nachts opmerkt? Dat de politie vlakbij is wanneer zoiets gebeurt? Dat men de verdachte zo snel kan inrekenen en het wapen vindt in dezelfde straat? Wat heeft men in godsnaam nog meer nodig? Dit moet bij de agenten ook aanvoelen als dweilen met de kraan open: zij moeten straks opnieuw met volle moed uitrukken voor een volgende oproep. Ik vind dit nieuws eerlijk gezegd nog erger dan het vandalisme zelf.”

“Het klopt inderdaad dat het dossier werd afgesloten, omdat er geen bewijzen zijn dat de verdachte deze beschadigingen heeft aangebracht”, zegt Kristof Aerts van Parket Antwerpen. “De man werd in de buurt aangetroffen met een gestolen fiets, die diefstal heeft hij ook toegegeven. Maar de rest ontkent hij, en er zijn geen bewijzen dat hij de dader is. Als er nieuwe bewijzen zouden opduiken, kan het dossier nog altijd opnieuw heropend worden.”