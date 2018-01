Slachtoffer brand opent rekening voor weldoeners 23 januari 2018

02u44 0 Willebroek Dirk Vervloet (33) uit Willebroek heeft een rekeningnummer geopend voor weldoeners. Dirks appartement in de Spaarzaamheidsstraat ging op 10 januari in vlammen op, samen met al zijn bezittingen. In de hoop zijn leven te kunnen hervatten, zoekt hij centen.

"De brand zindert nog steeds na in mijn hoofd. Ik kon op het nippertje gered worden door de brandweer, het had veel slechter kunnen aflopen. Toch ben ik mentaal helemaal op", vertelt Dirk. "Ik heb ongelooflijk veel steun gekregen van het OCMW van Willebroek en van vrienden. Klanten van discotheek Copacabana in Waarloos, waar ik een bekend gezicht ben, schenken me kledij. Sinds de brand verblijf ik bij een vriendin, maar ik kijk uit naar een nieuwe stek. Een terugkeer naar mijn appartement is onmogelijk. Het wordt deze week officieel onbewoonbaar verklaard."





Het geld dat op de rekening komt, wil Dirk, die werkloos is, spenderen aan nieuwe meubels. "Mensen vragen me vaak wat ze voor mij kunnen doen. Ze willen me meubels schenken, maar ik heb nergens een ruimte om die te stockeren. Vandaar dat ik een rekening heb geopend voor iedereen die me wil helpen. Wanneer ik een nieuwe thuis heb gevonden, ga ik het geld opdoen aan meubels. Met een kleine bijdrage ben ik al heel tevreden. Ik doe dit niet om van de mensen te profiteren." Wie Dirk wil steunen, kan een bedrag storten op BE 31 9731 8770 6855. (AVH)