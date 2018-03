Senioren vieren carnaval met maskerspel 15 maart 2018

De 72ste editie van de carnavalsstoet in Willebroek vindt pas nu zondag plaats, maar de senioren uit de Kanaalgemeente vierden gisteren al feest. In zorghotel Seniorplaza waagden de bewoners zich aan 'Het Grote Maskerspel'. "We maakten onze eigen versie van het gezelschapsspel 'Wie is het?'. We drukten foto's af van alle bewoners, en maakten er maskers van. Die kregen allemaal een 'brilletje' op, en zo moesten onze senioren op zoek gaan naar hun eigen gezicht", zegt animatrice Vivianne Van den Berghe. "De vragen werden alsmaar grappiger: van 'ben ik een man of vrouw' ging het naar 'heb ik nog haar' of 'heb ik een buikje?'. Het spel bleek niet eenvoudig, maar onze bewoners amuseerden zich enorm én ze legden onderling ook heel wat nieuwe contacten."





In woonzorgcentrum Ten Weldebrouc werd woensdag ook een 'carnavalhappening' georganiseerd voor de bewoners en bezoekers en sympathisanten. "We dompelden onze cafetaria onder in de carnavalssfeer, speelden typische carnavalsmuziek, kregen playback-acts voorgeschoteld van enkele bewoners van de Meerpaal en deelden cadeautjes uit aan alle verklede kindjes die op bezoek kwamen." (EDT)