Schoolweg en Stationsstraat heropenen 02 juli 2018

02u28 0

De werken aan de Schoolweg en de Stationsstraat in Willebroek zijn afgerond. Beide straten kregen, als onderdeel van het project 'Willebroek Morgen', een volledige make-over. De wegen zijn nu bijna volledig klaar, de aannemer zet een laatste eindspurt in om ook de details ter hoogte van het nieuwe park nog voor het bouwverlof gedaan te krijgen. De straten zelf zijn nu al opnieuw toegankelijk voor het verkeer. Met het einde van de werken in zicht stopt ook de tijdelijke maatregel die parkeren op de parking aan de Schoolweg gratis maakte. Die ingreep was bedoeld om de hinder voor de omwonenden en handelaars in het centrum te compenseren. De parking wordt opnieuw betalend vanaf 9 juli. (EDT)