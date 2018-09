Schoolkinderen brengen hulde aan Renéke 04 september 2018

02u45 0

De leerlingen van de Sancta Maria Basisschool Breendonkstraat in Willebroek brachten tijdens hun eerste schooldag hulde aan gemachtigd opzichter René Van Aken. Hij was 15 jaar lang gemachtigd opzichter, maar overleed plots voor de zomervakantie.





"Renéke was jaar na jaar élke schooldag weer de man die de kinderen veilig hielp oversteken op het zebrapad aan onze schoolpoort. Hij was daarbij steeds zijn vrolijke zelf. Renéke had voor de zomervakantie aangekondigd dat we nóg eens een schooljaar op hem zouden kunnen rekenen. Daarna verlaat ook zijn jongste kleinkind onze school, en zou hij stoppen als vrijwilliger. Vanzelfsprekend planden wij dan een afscheidsfeest voor hem, met alles erop en eraan. Maar net na onze drink voor de vrijwilligers is Renéke plots overleden na een zware val", zegt directrice Erna De Kunst. "We wilden de kinderen maandag op een gepaste manier afscheid laten nemen van René. Iedereen knutselde in de klas een vlinder en allemaal samen versierden we de omgeving van 'zijn' zebrapad. We nodigden ook zijn 3 dochters en zijn vrouw uit, op wie we nog steeds kunnen rekenen voor het middagtoezicht. Zij kregen van ons een geschenkje: een bon om samen lekker te gaan ontbijten. Door het plotse overlijden van Renéke hebben we geen gemachtigd opzichter meer, we zijn dringend op zoek naar ouders of grootouders die deze rol op zich willen nemen." (EDT)