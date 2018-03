School en buurt huldigen vernieuwd 'sportpleintje' in 21 maart 2018

03u03 0 Willebroek Met een speelse voetbalmatch tussen burgemeester Eddy Bevers (N-VA) en de leerlingen van de Sint-Jorisschool in Blaasveld, werd dinsdag het sportpleintje achteraan de school ingehuldigd.

"Dit pleintje maakt deel uit van een verkaveling, maar het lag er de laatste jaren maar triestig bij. De banken waren stuk, er was graffiti gespoten, en het gras werd meer als hondenweide gebruikt", klinkt het.





"Maar toen lanceerde het Willebroekse gemeentebestuur het project 'Buurtboosters'. Het doel hiervan is om initiatieven te steunen die een buurt en het buurtleven versterken. Wij dienden vanuit de school en een groep vrijwillige buurtbewoners een dossier in en kregen een 'Buurtboosterinjectie' van 6.500 euro. Zo toverden we het saaie lapje grond om tot een sportpleintje met nieuwe banken en voetbalgoals. Alle buurtbewoners kunnen hier elke dag van genieten, als school breiden wij tijdens onze speeltijden de speelplaats uit met dit pleintje. Het is voor onze kinderen heerlijk om wat meer ruimte te krijgen en op het grasveld te kunnen ravotten." (EDT)