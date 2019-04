Schepencollege kiest carnavalskostuums met knipoog naar jachthaven Els Dalemans

19u36 1 Willebroek De leden van het Willebroekse schepencollege kozen zondag een carnavalskostuum uit met een knipoog naar het afgevoerde jachthavenproject. De ploeg verscheen uitgedost als ‘kapitein Bevers’ en zijn matrozen op de tribune van de 73ste carnavalstoet.

“We hebben een geweldige stoet achter de rug, met stralend weer en een heel grote opkomst langsheen het parcours”, zegt schepen van evenementen Maaike Bradt (CD&V). “Alles is vlekkeloos verlopen, de stoet telde een 20-tal groepen en onze Willebroek reuzen Janneke, Mieke en Katoke straalden in hun nieuwe outfit.”

Ook de outfit van het schepencollege had heel wat bekijks. “Het is ondertussen een jaarlijkse traditie: we kiezen samen een passend thema uit en trekken dan naar de verkleedwinkel voor de nodige kostuums. Dit jaar was het project rond de komst van een jachthaven in het centrum van Willebroek een groot dossier in onze gemeente. (N-VA lanceerde het idee net voor de verkiezingen, maar moest het weer afvoeren na protest van bewoners, red.). We vonden dit dan ook het ideale thema voor onze outfits.”