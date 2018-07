Scheepsbel M924 Primula even terug in Willebroek 05 juli 2018

02u40 0

De scheepsbel van de M924 Primula is weer even terug in haar petergemeente Willebroek. Het schip moet voor onderhoud van langere duur naar het droogdok, en tijdens die opknapbeurt neemt de Kanaalgemeente de scheepsbel tijdelijk in bewaring.





De M924 Primula is een van de vijf mijnenjagers van de Belgische marine en heeft als hoofdopdracht om zeemijnen op te sporen en te neutraliseren. De M924 Primula heeft er de afgelopen drie jaar een druk en intensief vaarprogramma op zitten. De drie jaar waren goed voor 26.000 zeemijlen oftewel 393 dagen op zee met maar liefst 92 bemanningsleden. De M924 Primula gaat nu voor zes maanden tot een jaar in onderhoud. Willebroek is sinds 1991 petergemeente van dit schip, en zal waken over wat voor de bemanning zo dierbaar is. Tijdens de ceremonie met plechtige overhandiging nam korvetkapitein David Decoster afscheid als commandant van het schip. Na de restauratie van de M924 Primula zal de burgemeester van Willebroek de scheepsbel dus aan een nieuwe commandant van het schip overhandigen. (EDT)





