Sancta Maria krijgt ‘schoolstraat’ Els Dalemans

25 februari 2019

18u02 0 Willebroek De Sancta Maria basisschool in de Willebroekse Breendonkstraat krijgt na de paasvakantie een ‘schoolstraat’. “De schoolomgeving wordt aan het begin en einde van de schooldag verboden terrein voor wagens. Dit is veiliger én gezonder voor de kinderen”, zegt directrice Erna De Kunst.

“We organiseerden de voorbije jaren al heel wat acties om de verkeersveiligheid rondom onze schoolpoort te verbeteren. Spijtig genoeg blijken heel wat ouders hardleers, daarom werkten we samen met de gemeente Willebroek dit proefproject uit.”

“De schoolstraat wordt uitgetest van dinsdag 23 april -net na de paasvakantie- tot 28 juni. Met hekken wordt de Populierenlaan – ingang Breendonkstraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer van 8 tot 8.30 uur en van 15.15 tot 16 uur. Op woensdag plaatsen we de hekken van 11.45 tot 12.30 uur. De straat is op die momenten enkel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. De plaatselijke bewoners kunnen de straat wel nog in- en uitrijden.”

“Wie met de auto komt, kan iets verder parkeren en het laatste stukje te voet afleggen. We zijn op dat vlak verwend door onze ligging: op minder dan 5 minuten wandelen vind je in de buurt meer dan 100 parkeerplaatsen. We testten die afstanden zelf uit, tekenden een duidelijk plannetje en geven dat mee aan alle ouders.”

“Waar we natuurlijk op hopen, is dat onze kinderen door de invoering van de schoolstraat meer met de fiets gaan rijden. Daarom plannen we tegen volgend schooljaar een nieuwe, grote fietsenstalling vooraan op ons domein.”

“Dit proefproject heeft twee doelen. Eerst en vooral willen we de verkeerschaos tijdens de spitsmomenten aan onze schoolpoort vermijden, zodat de schoolomgeving veiliger wordt voor de kinderen. Maar die wachtende auto’s op straat zorgen ook voor heel wat fijn stof en uitlaatgassen. Onze speelplaats ligt net naast de rijweg, de spelende kinderen ademen alles in. De schoolstraat moet ook dàt probleem wegwerken.”

De Sancta Maria basisschool organiseert een infoavond over de schoolstraat op donderdag 28 maart om 19 uur. Eind juni 2019 volgt een evaluatiemoment, daarna wordt beslist of de schoolstraat vanaf september definitief wordt ingevoerd.