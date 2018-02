Rony De Schouwer stelt tentoon 14 februari 2018

Willebroekenaar Rony De Schouwer stelt nog tot en met 27 april zijn werken tentoon in de gebouwen van Seniorplaza in Willebroek. "Ik ben bouwkundig tekenaar van beroep, maar sinds 1999 ben ik ook verbonden aan het Willebroeks kunstatelier. Daar kon ik doen wat in mijn job niet kon: ambachtelijk en creatief tekenen en schilderen. Ik volgde teken- en schilderlessen, uiteindelijk ging mijn voorkeur uit naar olieverf", klinkt het. "Mijn werk maakte een hele evolutie door, van potten en pannen, bloemen, landschappen en zeezichten raakte ik tot bij de mens die nu in veel van mijn werken centraal staat." Het werk van De Schouwer bezichtigen kan in de gebouwen van OTV/Seniorplaza, Overwinningsstraat 133 te Willebroek.





