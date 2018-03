Ronde Tafel 73 deelt cheques uit aan goede doelen 24 maart 2018

Ronde Tafel 73 Bornem deelde de opbrengst van de derde editie van het 'Comedy Café' uit aan vier goede doelen. De cheques van telkens 1.000 euro werden overhandigd aan de voorziening voor personen met een handicap De Meerpaal in Willebroek, de individuele-, woon- en dagondersteuning van de vzw Flegado in Puurs, het sociale circus van de vzw Kaaimannen Circus Kummelé en het inclusief kinderdagverblijf voor jonge kinderen met én zonder beperking Villa Clementina in Zemst. De derde editie van het Comedy Café vond ook nu weer plaats in het JOC Wijland in Puurs, met op het podium Jan Linssen, Lukas Lelie en Bas Birker.





(EDT)