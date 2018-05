Romeo's, Kreuners en Isabelle A op Kanaalfeesten 05 mei 2018

De Kanaalfeesten, het gratis festival dat op vrijdag 22 en zaterdag 23 juni het centrum van Willebroek inpalmt, mag enkele grote namen verwachten.





Op vrijdag palmen De Romeo's en Soulbrothers het hoofdpodium in. Op zaterdag geeft Isabelle A de aftrap, gevolgd door Zwartwerk, De Kreuners en Merdan Taplak Orkestar.





Lokale bands

Het cultuurpodium verhuist dit jaar naar het nieuwe park. Op vrijdag zijn de jongeren van JH Perron4 er baas, zij geven de kans aan lokale bands en dj's om hun talenten te tonen. Zaterdagmiddag pakt Kapitein Winokio er als eerste het publiek in, gevolgd door Great Joy, Gospel Gethsemane, Adesa, The Kleptomatics en Shishani & the Namibian Tales.





Voor de jongste Willebroekenaren organiseren de Willebroekse monitoren een MEGA-Pretfabriek, voetbalfans kunnen tijdens het festival op PoutrelPlage de match tussen België en Tunesië gaan bekijken. Zoals steeds maakt een braderie het plaatje van de Kanaalfeesten compleet.





