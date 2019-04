Rolstoelgebruikster Els zamelt geld in voor zwembad dat vader voor haar bouwde Els Dalemans

05 april 2019

12u13 1 Willebroek Els Deferme (40) waagt zich op zondag 28 april weer aan de ‘Antwerp 10 miles Short Run’. Voor het tweede jaar op rij zamelt ze zo geld in voor ‘t Dolfijntje. Dat zwembad voor mensen met een beperking bouwde haar vader Ludo Deferme meer dan 25 jaar geleden.

Els Deferme heeft een heel bijzondere reden om geld in te zamelen voor ‘t Dolfijntje: zij is de aanleiding van alles. “Ik heb een motorische handicap aan de onderste ledematen door zuurstofgebrek bij mijn geboorte. Mijn papa ging met mij naar het gemeentelijk zwembad van Willebroek, omdat ik in het water makkelijker kon bewegen. Maar dat zwembad was moeilijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers, het water was niet warm genoeg, ... Papa besloot daarop -met de hulp en steun van vele Willebroekenaars- ‘t Dolfijntje te bouwen. Daar begeleidt hij nu al bijna 30 jaar mensen met een beperking.”

Handbike

“Ik ga zelf ook wekelijks in ‘t Dolfijntje zwemmen, maar verder sportte ik niet. Anderhalf jaar geleden besloot ik daar eindelijk verandering in te brengen. Ik schafte mij een handbike aan en begon dagelijks te trainen en gezonder te eten. Het resultaat was 20 kilogram minder op de weegschaal, en zoveel meer energie. In 2018 nam ik voor het eerst deel aan de ‘Short Run’, en dat was een fantastische ervaring. Ik ben het voorbije jaar trouw blijven sporten -niet alleen met de handbike maar ook met gewichtjes en meer- en ik voel dat ik alsmaar sterker word, meer dingen weer zelf kan en minder medicatie moet nemen.”

Sponsors gezocht

“Ik ben dus helemaal klaar voor mijn tweede ‘Short Run’, en uiteraard laat ik mij ook dit jaar sponsoren ten voordele van ons Dolfijntje. Wie wil steunen, kan dit doen op rekeningnummer BE25 7885 1585 0382 van ‘t Dolfijntje met vermelding ‘Gift Els Angels’.”