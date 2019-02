Rode Kruis zet bloedgever in de bloemetjes Els Dalemans

21 februari 2019

09u32 0 Willebroek De Willebroekse afdeling van het Rode Kruis heeft een bloedgever van het eerste uur in de bloemetjes gezet.

“Marcus Mees is al jaren bij elke bloedgift trouw op post. Hij heeft ondertussen al meer dan 100 keer bloed gegeven en verdiende daarom wel een bloemetje”, zegt Liesbeth Daems van Rode Kruis Willebroek.

“We onderschatten vaak hoe belangrijk het is om bloed te geven. 70 procent van de bevolking heeft ooit in zijn leven bloed nodig: bij een auto-ongeluk, bij de bevalling, tijdens operaties, … Bloedgevers redden dan ook regelmatig levens.”

“In 2019 organiseren we bloedcollectes in ons Rode Kruislokaal in de Emmanuel Rollierstraat 50 op maandag 8 en vrijdag 19 april, maandag 1 en vrijdag 12 juli en maandag 7 en vrijdag 18 oktober, telkens vanaf 17.30 uur. Iedereen tussen 18 en 66 jaar oud en in goede gezondheid is welkom!”