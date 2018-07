Rode Kruis organiseert gratis cursussen 16 juli 2018

De Willebroekse Rode Kruis-afdeling organiseert dit najaar weer een reeks gratis cursussen. "Ons doel is om zo veel mogelijk mensen te leren hoe ze snel en juist kunnen ingrijpen in bepaale situaties. Onze cursus 'Eerste Hulp' start op 12 september. Gespreid over vier weken geven we 12 uur les, ook het gebruik van een AED-toestel wordt uitgelegd. Aansluitend volgt een cursus 'Helper', die van start gaat op 10 oktober en opnieuw goed is voor 12 lesuren. Afsluiten doen we met een examen op 14 november. De cursussen vinden plaats in het Rode Kruislokaal in de E.Rollierstraat 50, voor informatie en inschrijvingen kan je terecht bij Ushi Mertens op 0485 84 27 50 en





vorming@willebroek.rodekruis.be





