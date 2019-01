Rode Kruis krijgt nieuwe voorzitter Els Dalemans

21 januari 2019

De Willebroekse afdeling van het Rode Kruis gaat 2019 in met een belangrijke wijziging. Theo Schaerlaecken neemt afscheid als afdelingsvoorzitter, hij geeft na 2 jaar voorzitterschap de fakkel door aan Nicolas Vaes.

“Ik stop dan wel als voorzitter, maar niet als lid van het Rode Kruis Vlaanderen”, zegt Schaerlaecken. “Als kind al was het Rode Kruis voor mij belangrijk, ik ben ondertussen al 52 jaar vrijwilliger en zou daar nog héél graag enkele jaren aan kunnen toevoegen.”

“Ik kijk terug op een mooi voorzitterschap. Na een herstructurering van onze hulpdienst in 2018, richten we ons nu op het investeren in modern materiaal en de nodige bijscholing voor onze vrijwilligers. Zo kunnen we kwalitatieve hulp blijven bieden op plaatselijke evenementen zoals de sportactiviteiten op domein Hazenwinkel, de Kanaalfeesten, de Scholenloop,…”

“Bloeddonatie blijft ook heel belangrijk, wie wil kan bloed komen geven op 25 januari, 8 en 19 april, 1 en 12 juli, 7 en 18 oktober in het Rode Kruislokaal, Emmanuel Rollierstraat 50 in Willebroek, telkens vanaf 17.30 uur.”