Rijverbod houdt bestuurster niet tegen 06 september 2018

De politie heeft in de Hoeikensstraat in Willebroek een vrouw uit het verkeer gehaald dat reed ondanks een rijverbod. De vrouw werd opgemerkt toen ze een politiecontrole wou ontvluchten. "Wanneer we haar konden tegenhouden, merkten we op dat ze geen rijbewijs had", zegt de politie van Mechelen-Willebroek. "Dat lag nog op het politieparket van Vilvoorde. De rechter had haar herstelexamens opgelegd maar die heeft ze nooit uitgevoerd." De wagen werd aan de kant gezet en getakeld. Pas wanneer ze haar examens opnieuw heeft afgelegd, zal de wagen vrijgegeven worden. De vrouw krijgt nu ook nog een extra proces-verbaal. (TVDZM)