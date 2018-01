Repair Café van start 25 januari 2018

Transitie Vaartland en de gemeente Willebroek gaan samen een Repair Café organiseren. "Een Repair Café is een plek waar je spullen kan laten repareren door mensen die er goed in zijn. Meteen kan iedereen wat bijleren én wat bijpraten met anderen bij een hapje en een drankje. De herstellers zijn vrijwilligers, bij een reparatie betaal je dus de wisselstukken en verder een vrije bijdrage die je zelf kiest. Dat geld wordt steeds gebruikt om het volgende Repair Café te organiseren", klinkt het. "Ons Repair Café gaat van start op zondag 17 juni om 14 uur, maar we zoeken nu eerst mensen om mee de schouders te zetten onder het geheel. We organiseren daarom een startmoment op donderdag 8 februari om 20 uur in buurthuis De Mozaïek in de Appeldonkstraat 6. Daar zal ook het Repair Café plaatsvinden. Herstellers - van fietsen, kledij, klein elektro, kleine meubels of iets anders - zijn meer dan welkom, we hebben ook nood aan mensen die willen helpen organiseren, communiceren, coördineren, de ruimte gezellig aankleden, mensen ontvangen." Wie er niet bij kan zijn op donderdag 8 februari, kan mailen naar samenleven@willebroek.be. (EDT)