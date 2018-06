Rechter spelt druggebruiker de les: "U hebt een dochter" 19 juni 2018

Rechter Erika Colpin heeft een 39-jarige man gisteren grondig de les gespeld. De dertiger stond terecht voor het bezit van ghb en speed. Het openbaar ministerie eiste negen maanden cel en 8.000 euro boete met uitstel, maar onder voorwaarden. "Meneer weet u wel wat u allemaal binne speelt", aldus rechter Colpin. "Ontstopper. Ik weet niet of u dit beseft maar op die bus staat dat je het antigifcentrum moet opbellen als je het binnenkrijgt." De man liep tegen de lamp bij een politiecontrole in Willebroek. De dertiger had toen tien milliliter ghb en 2,46 gram speed bij. Later werd bij een huiszoeking opnieuw een gebruikershoeveelheid speed gevonden. Op zitting gaf hij zijn drugprobleem toe. "Meneer, u hebt een dochtertje. Kunt u zich inbeelden dat u onder invloed van drugs met uw bromfiets tegen een boom kan rijden of in een gracht kan belanden en verdrinken. U moet beseffen dat u niet enkel verantwoordelijk bent voor uzelf, maar ook voor uw dochtertje", besloot rechter Colpin. Vonnis op 25 juni. (TVDZM)