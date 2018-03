Radio Rivierenland vecht voor nieuwe vergunning 02 maart 2018

Radio Rivierenland, de regionale zender die geen erkenning meer kreeg van de Vlaamse regering, vecht deze beslissing aan. "Ons dossier was in orde, maar door een bestuurswissel binnen de vzw Radio Sint Jan nam bevoegd minister Gatz de vreemde beslissing om ons geen nieuwe erkenning meer te geven. Wij stappen naar de Raad van State om dit aan te vechten én dienen een nieuw dossier in. Hopelijk zijn we over enkele maanden weer te horen op onze vaste stek, 104,9 megahertz", zeggen Marc Van Praet en Geert Bollé.





"Radio Rivierenland bestond net één jaar toen we het slechte nieuws vernamen. Op dat jaar tijd bouwden we een stevig luisterpubliek uit, we waren aanwezig op regionale evenementen, werkten samen met lokale verenigingen en voor goede doelen en werden gesteund door handelaars en gemeentebesturen. We hopen snel weer in de ether te kunnen, want we staan zeker met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht te popelen om nieuwe regionale programma's te maken. Onze studio en antenne staan er nog, dus we kunnen metéén weer van start gaan." De steun van het Willebroekse gemeentebestuur krijgt Radio Rivierenland alvast: "Wij stoppen een brief met steunbetuiging vanuit het college van burgemeester en schepenen mee in het nieuwe dossier", zegt burgemeester Eddy Bevers (N-VA) (EDT)