Raam geforceerd 27 januari 2018

03u49 0

Inbrekers hebben op het Adrien Dezaegerplein ingebroken in een woning. De daders geraakten binnen langs de achterkant. Daar werd een raam geforceerd. Eens binnen werd alles doorzocht maar of er ook een buit gemaakt werd, is nog niet gekend. (TVDZM)