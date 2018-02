Raam geforceerd 06 februari 2018

02u43 0

Dieven hebben in de Breendonkstraat ingebroken in een woning. Het pand werd betreden langs de achterkant. Er werd een raam geforceerd. Eens binnen werd alles doorzocht. Wat de buit was, moet door de bewoners nog worden nagegaan. (TVDZM)