Raadkamer verlengt aanhouding van verdachten van vechtpartij in Carré Tim Van der Zeypen

01 februari 2019

17u30 0 Willebroek Ruim een week na de zware vechtpartij in dancing Carré in Willebroek heeft de raadkamer de aanhouding verlengd van twee Gentenaars van 29 en 30 jaar. Beiden kregen opnieuw een enkelband. Bij die vechtpartij in de dancing liep een 26-jarige uit Halle een blijvend oogletsel op.

De twintigers bezochten in de nacht van zondag op maandag de Willebroekse dancing. Omstreeks 5 uur ‘s ochtends liep het mis. Er ontstond een vechtpartij tussen twee groepjes en op een bepaald moment werd er uitgehaald met een fles whisky. Een 26-jarige uit Halle werd in het aangezicht geslagen met de fles en liep ernstige verwondingen op. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis, onderging een spoedoperatie maar liep wel een permanent oogletsel op. “Een stuk glas kwam in de oogbol terecht”, bevestigde het parket eerder deze week.

Abdel A. (29) uit Gent werd ter plekke opgepakt door de politie. Later werden twee andere verdachten opgepakt. Zij werden uit hun bed gelicht en verhoord. Naast de 29-jarige werd ook nog de dertigjarige Yassin E.H. voor onderzoeksrechter Theo Byl gebracht. De twee werden na hun voorleiding officieel in verdenking gesteld, aangehouden en kregen een enkelband.

Vanochtend moesten ze voor de raadkamer verschijnen. Naar verluidt werd er voor beiden een vrijlating onder voorwaarden gevraagd maar ging de raadkamer daar enkel voor de dertigjarige op in. Het parket ging uiteindelijk in beroep. Hierdoor blijven beiden dus voorlopig hun enkelband behouden.

Het onderzoek naar de vechtpartij in de dancing gaat nu volop verder.

Naar verluidt zou de twintiger zijn betrokkenheid deels ontkennen. Bronnen bij het onderzoek bevestigen dan weer dat hij de man is waardoor de vechtpartij ontstond.