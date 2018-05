Project 'Zorgcoach in de Thuiszorg' genomineerd voor een ZiA 29 mei 2018

02u49 0 Willebroek Het Willebroekse project 'Zorgcoach in de Thuiszorg' is genomineerd voor een ZiA. ZiA staat voor 'Zorg in Actie', een prijs die voor het eerst wordt uitgereikt door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Willebroek naar de overwinning stemmen kan tot 10 juni.

"Een ZiA bekroont de creativiteit en inzet van lokale besturen gelinkt aan kwalitatieve zorg. Willebroek is genomineerd omdat de dienst Thuiszorg van de gemeente sinds een jaar een voltijdse zorgcoach in dienst heeft. Deze coach werkt naast de coördinator gezinszorg en coördinator dienstencheques. De zorgcoach begeleidt en coacht de verzorgenden en huishoudhulpen op de werkvloer, werkt mee rond armoedebestrijding en treedt op in crisissituaties", klinkt het.





"Al deze probleemsituaties steken immers meer en meer de kop op in de thuiszorg en het is voor verzorgenden en huishoudhulpen niet altijd makkelijk om hier een antwoord op te vinden. De zorgcoach ondersteunt hen, doet hen zo groeien in hun job en neemt het zelfs even over wanneer het te zwaar wordt. Zo wordt ook de job van verzorgende/huishoudhulp meteen opgewaardeerd, omdat zij zo mee steun krijgen om mensen te helpen in moeilijke situaties. Daarom koos een jury uit zestig inzendingen het Willebroekse project als één van de zeven meest inspirerende en warmste projecten. Maar de prijs is nog niet binnen: het project dat de meeste publiekstemmen verzamelt, wint de ZiA."





Stemmen kan tot en met zondag 10 juni via www.zorginactie.be/stem, de prijsuitreiking vindt plaats op donderdag 14 juni. (EDT)





Meer over ZiA