Portefeuille uit bestelwagen gejat

03 december 2018

Een dief heeft ingebroken in een bestelwagen. Deze stond geparkeerd in de Turfsteeg. Om in het voertuig te geraken, werd een raam stukgeslagen. Uit de bestelwagen werd een portefeuille met wisselgeld gestolen. De politie is een onderzoek opgestart.