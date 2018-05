Politie zoekt eigenaars teruggevonden juwelen 22 mei 2018

De politiezone Mechelen-Willebroek heeft een fotoalbum online gezet met gestolen juwelen. De sieraden werden teruggevonden bij het oprollen van een Albanese inbrekersbende.





De bende werd in maart opgerold na een gecoördineerde politieactie in zowel België als Albanië. Een woninginbraak in Tisselt en het daaropvolgende onderzoek van het cameranetwerk bracht de speurders op het spoor van de daders. Ze werden gelinkt aan een 30-tal woninginbraken in België (Willebroek, Puurs, Bornem, Sint-Amands, Brasschaat, Schilde, Ekeren, Kontich, Landen, Deinze, Gembloux en Ath). "In maart van dit jaar vonden er in België en Albanië huiszoekingen plaats. Bij vijf huiszoekingen in België werden vijf personen met Albanese nationaliteit gearresteerd en aangehouden. Bij de huiszoekingen werden drie personenwagens (twee BMW's en één Mercedes), een aanzienlijke geldsom (5.000 euro) en juwelen in beslag genomen", meldt het Mechelse parket. "Ook in Albanië voerde de plaatselijke politie, bijgestaan door Mechelse rechercheurs, huiszoekingen uit, waarbij ook een partij juwelen in beslag werd genomen. Drie Albanezen werden gearresteerd."





De teruggevonden juwelen werden geïnventariseerd. Foto's staan op de website www.politiemechelenwillebroek.be. (WVK)