Politie waarschuwt: “Koop geen tickets voor Vintage Village Festival” Els Dalemans

22 maart 2019

17u53 0 Willebroek De lokale politie Mechelen-Willebroek geeft de raad om geen tickets te kopen voor het ‘Vintage Village Festival’. Dat evenement zou plaatsvinden in Heindonk (Willebroek) van vrijdag 10 tot en met zondag 12 mei 2019. “We starten een onderzoek naar fraude op”.

Al een hele tijd wordt er reclame gemaakt voor het ‘Vintage Village Festival’, een evenement dat in het verleden plaatsvond in Zemst maar zou verhuizen naar de Kleine Bergen in Heindonk.

“Er gingen al een pak tickets de deur uit en er werd ook massaal veel reclame gemaakt. Zo kwam het festival onder de aandacht van onze lokale politie, die geen aanvraag voor het evenement terugvond”, zegt burgemeester van Willebroek Eddy Bevers (N-VA).

“Wij kregen bij gemeente Willebroek uiteindelijk pas vorige week de aanvraag binnen, en toch werd de ticketverkoop al veel eerder opgestart. Dat klopt niet. Reden genoeg voor de politie om een onderzoek naar mogelijke fraude op te starten en deze organisatie uitgebreid te onderzoeken.”

“Dat de gemeente Willebroek een vergunning zal toekennen, is bovendien ook maar weinig waarschijnlijk. Men wil dit festival immers organiseren in een zone die ingekleurd staat als natuurgebied, zelfs VEN-gebied. VEN staat voor ‘Vlaams Ecologisch Netwerk’, het geheel van gebieden met een hogere natuurwaarde. Hier kàn zo’n activiteit simpelweg niet.”

“De politie geeft iedereen nu de raad geen tickets voor het ‘Vintage Village Festival’ meer aan te kopen, mensen die al kaarten hebben gekocht worden gevraagd zich te melden bij de politie. Zo krijgen we hopelijk snel een duidelijk overzicht van het aantal gedupeerden.”