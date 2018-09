Politie pakt overlast Brouwershof aan en klist vermeende overvaller 03 september 2018

02u33 0 Willebroek De politie heeft samen met de gemeente Willebroek de overlast in het Brouwershof aangepakt. Daarnaast is een verdachte opgepakt voor de gewelddadige roof op een 93-jarige man eind juni.

Sinds de opening van het park in het begin van de zomer stelden buurtbewoners geregeld overlast vast, gaande van geluidhinder tot sluikstorten. De gemeente startte daarom met een nultolerantie. "Er werden controleacties uitgevoerd en we waren actief aanwezig", klinkt het bij de politie. "Zo kregen we zicht op de harde kern die overlast veroorzaakt. Ze kregen telkens een pv bij het plegen van inbreuken." In samenspraak met de gemeente werden er ook camera's gehangen na de brutale overval op een 93-jarige man. Hij was eind juni aan het wandelen in het park, toen hij plots tegen het hoofd werd geslagen. De man raakte gewond en was erg aangedaan. (TVDZM)