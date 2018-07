Politie neemt barbecuestel in beslag in bosgebied 30 juli 2018

De uitzonderlijke droogte hield enkele bezoekers van het bosgebied in Grote Bergen in Willebroek gistermiddag niet tegen om een barbecue aan te steken. Na melding kwam een politiepatrouille ter plaatse. Die maande de aanstekers aan het vuurverbod te respecteren en de barbecue meteen te doven. Bij navolgende controles werd geen vuur meer vastgesteld, maar werd het toestel wel teruggevonden. De agenten namen het in beslag opdat niet de eigenaars en/of andere bezoekers het nog zouden gebruiken. "In de huidige weersomstandigheden blijft een grote voorzichtigheid én alertheid geboden. Het politiebesluit van de gouverneur laat niets aan duidelijkheid over en geeft geen ruimte voor interpretatie. We kunnen het niet tolereren dat er vuur gemaakt wordt", laat burgemeester Eddy Bevers (N-VA) weten. (WVK)