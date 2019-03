Politie int 12.670 euro aan boetes bij controles van vrachtwagens TVDZM

07 maart 2019

De lokale politiezone Mechelen-Willebroek heeft in Willebroek een controleactie gehouden op zwaar vervoer. “In totaal werden er zestien vrachtwagens gecontroleerd, tien chauffeurs waren niet in orde”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Zo waren twee chauffeurs in overtreding met de ladingzekering en negeerden twee truckers een verkeersbord met betrekking op de tonnagebeperking.” Verder waren er nog vier autobestuurders die werden geverbaliseerd omdat ze geen veiligheidsgordel droegen, vier anderen negeerden een verkeersbord en reden in de verboden richting. Twee truckers waren ook niet in orde met hun tachograaf en was een bestuurder tot slot in overtreding met de snelheidsbegrenzer. “Onze ploegen betrapten ook nog twee uitzonderlijke transporten die in overtreding waren met de geldende regelmentering”, besluit Van de Sande. “In totaal inden we 12.670 euro aan boetes.”