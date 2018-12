Plannen jachthaven (voorlopig) afgevoerd Alle politieke partijen stemmen in met 'gezamenlijke motie’ Els Dalemans

19 december 2018

10u29 0 Willebroek De plannen voor de creatie van een jachthaven in het centrum van Willebroek zijn -voorlopig- afgevoerd. Na nieuw protest van de buurt op de gemeenteraad, stemden alle politieke partijen in met een studie over het centrum. “Tot die resultaten bekend zijn, worden er géén voorbereidingen getroffen voor de jachthaven”, klinkt het.

Net voor de gemeeteraadsverkiezingen lanceerde N-VA het plan om een jachthaven te realiseren in het centrum van Willebroek. Hiervoor zouden tientallen panden in de Groene Laan, Nonnenvijverstraat en Kloosterstraat moeten verdwijnen. Meteen ontstond er buurtprotest. Op de gemeenteraadszitting van november overhandigde het actiecomité ‘Willebroek Centrum’ al een petitie met 1.834 handtekeningen. Dinsdagavond waren de buurtbewoners weer van de partij, om aan het gemeentebestuur duidelijk te maken dat een jachthaven voor hen géén optie is. “Er zijn echt wel snellere, efficiëntere, betere en minder belastende manieren om ons centrum nieuw leven in te blazen”, klonk het.

Ook de verschillende fracties hadden zich voorbereid: zowel N-VA en CD&V als sp.a en Groen hadden over het onderwerp een motie voorbereid. Nog voor de stemming kwam sp.a-fractieleider Marc De Laet met een voorstel: “Laat ons, vlak voor Kerstmis en tijdens de laatste gemeenteraad van deze legislatuur, proberen om van deze verschillende moties één tekst te maken. Als die goedgekeurd wordt door alle partijen, geven we een gemeenschappelijk signaal dat we allemaal willen dat Willebroek erop vooruit gaat.”

Na een schorsing van de gemeenteraad van een klein half uur -waarbij er druk werd onderhandeld in de gangen van het gemeentehuis- werd de ‘gezamenlijke motie’ door de voltallige raad goedgekeurd. In de tekst staat uitdrukkelijk dat er een studie wordt gemaakt over het hele centrum -tussen de Groene Laan en de Van Landeghemstraat, vanaf de spoorwegbrug tot het kruispunt met de Nieuwstraat- die openbaar en te raadplegen zal zijn. In afwachting van de resultaten van die studie wordt door het gemeentebestuur afgezien van elke planmatige voorbereiding van een jachthaven in het centrum van Willebroek.

Meteen weerklonk applaus in de publieksbanken, en werd opgelucht gereageerd door het actiecomité ‘Willebroek Centrum’. “We zijn blij met de uitslag van deze stemming, blij met de steun van zoveel mensen, blij om het snelle en felle protest van de buurtbewoners”, zegt Bernard Devos namens het comité. “We blijven natuurlijk wel waakzaam, want de plannen voor een jachthaven zijn bij deze nog niet helemaal geschrapt. Maar men gaat nu tenminste eerst de alternatieven onderzoeken, in plaats van meteen een hele woonwijk te onteigenen en slopen.”