Pitbull vliegt golden retriever naar keel 30 juli 2018

Jana Reyntiens (26) heeft klacht ingediend bij de politie nadat de hond van haar ouders Niño in Willebroek ernstig werd toegetakeld door een ontsnapte pitbull terrier.





Jana was zaterdagochtend de zes jaar oude golden retriever Niño aan het uitlaten in de buurt van de ouderlijke woonst toen ze op de hoek van Callaertstraat en Appeldonkstraat werden aangevallen door een pitbull terrier. "Zonder aanleiding. We passeerden de hond gewoon terwijl die aan de overkant van de straat achter een babypoortje zat. Heeft hij dat opengeduwd of is hij erover gesprongen? Ineens was hij daar en beet hij zich vast in de nek van Niño, die dacht dat de hond kwam spelen. Ik stond te bibberen, was in paniek en ben beginnen krijsen. Veel volk kwam buiten, onder meer ook het baasje van de pitbull terrier, maar het duurde 20 minuten om de greep te lossen. Dat nadat hij onder meer met zijn les was geslagen. Ik ben vervolgens met Niño naar de dierenkliniek in Puurs gereden, waar hij onder meer tien nietjes in de nek kreeg. Hij is nog erg slap en bang. Of hij er iets aan overhoudt, moet nog blijken."





Zelf werd Jana in de vinger gebeten, zonder veel erg. Ze prijst zich gelukkig dat haar dochtertje van 2 er niet bij was en diende klacht in bij de politie. "Ik hoop dat de eigenaar zijn excuses komt aanbieden en tussenkomt in de kosten", besluit ze. De politie kon gisteren niet meer informatie geven in verband met het incident. (WVK)